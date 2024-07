Ao vivo na Globo, Daniele Hypólito cai no choro com bronze inédito na ginástica

Daniele Hypólito, pioneira na ginástica artística brasileira, se emocionou nesta terça-feira (30), durante a transmissão das Olimpíadas. Isso porque a ex-ginasta viu o time do Brasil conquistar a medalha de bronze pela primeira vez, na final olímpica por equipes feminina da Ginástica Artística.

No entanto, Daniele estava participando da transmissão do Sportv como comentarista quando viu o time composto por Rebeca Andrade, Júlia Soares, Jade Barbosa, Flavia Saraiva e Lorraine Oliveira subir ao pódio e declarou: "Começou comigo, na primeira medalha, lá no solo. E hoje a gente vê grandes atletas, todo mundo".

Além disso, a ex-ginasta revelou: "Essa medalha é tão sonhada, a gente sempre trabalhou por isso desde 2004, e hoje aqui, comentando, na minha sétima olimpíada, achar que as emoções acabaram, a gente acaba tendo mais ainda".

Por fim, Hypólito acrescentou: "Acho que eu estava com elas lá, é linda essa emoção". E também pontuou: "O objetivo não é parar aqui, é evoluir. Já tinha vindo a medalha inédita no mundial e agora vem essa conquista".

Vale ressaltar que a medalha de prata foi conquistada pela Itália e a de ouro ficou com os Estados Unidos. Nas redes sociais, internautas escreveram: "É muito legal ver a emoção dos ex-atletas da ginástica e sua torcida sempre pelas meninas". "Elas sabem das dificuldades que enfrentam. Viver do esporte aqui no Brasil, já é merecimento de medalha de ouro".