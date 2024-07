Novo affair de Sandy já namorou campeã do BBB

"Olha ele!" O novo affair da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade, ganhou os holofotes, na última terça-feira (30). A novidade, que ainda não foi confirmada pelo suposto casal, bombardeou a web. Entretanto, mesmo sendo reservado, o 'bonitão' já namorou com uma outra famosa.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Andrade chegou a se envolver com uma ex-BBB. O romance aconteceu quando o médico ainda era estudante de medicina. Pedro namorou a campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita.

O ex-casal permaneceu juntos por dois anos, entre 2015 e 2017. Na época, Vanessa exibia o doutor em inúmeros registros nas redes sociais. Pedro foi o primeiro namorado da ex-BBB. Vale lembrar que a veterinária teve um breve romance com a ex-colega de confinamento, Clara Aguilar.

Na época, durante uma entrevista, a beldade chegou a comentar sobre a evolução que obteve durante o namoro. Vanessa ainda afirmou que o término foi amigável e que ambos tinham prioridades distintas.

“Terminamos por incompatibilidade de ideais. Cada um foi em busca do que tem como prioridade na sua vida. Estou cuidando muito do meu lado espiritual, meditando e fazendo yoga. Acho que a gente tem sempre que procurar evoluir. Graças ao meu namoro, eu evolui bastante como pessoa. É um ciclo que se fechou e um novo está se abrindo”, disse ela.