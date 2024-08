Drauzio Varella dá detalhes dos últimos momentos de Jô Soares em vida

Drauzio Varella deu detalhes sobre como foram os últimos dias de vida de Jô Soares, em depoimento que concedeu ao documentário "Um Beijo do Gordo", da Globoplay. O apresentador faleceu em agosto de 2022.

No entanto, o médico revelou durante a entrevista: "Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: ‘Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas'.

Além disso, Jô completou, em conversa com Drauzio: "Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto". O médico, no entanto, disse: "Olha que eu tenho experiência com doentes em fase terminal, fiz isso a vida inteira".

Entretanto, o amigo de Jô Soares ainda pontuou: "Mas é difícil você ver alguém com essa tranquilidade. Com essa sabedoria de chegar num momento como esse e dizer: ‘Deu, né? Não posso me queixar, fiz tudo que eu queria’".

Por fim, Drauzio Varella contou que brincou com o apresentador: "Pô, Jô, você quer dirigir até a cena final?". Jô Soares então teria se divertido com a fala do médico e afirmado, logo em seguida: "Exatamente. Eu quero dirigir a cena final”.