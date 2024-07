Parece que o romance é pra valer! Um vídeo do suposto affair de Sandy está circulando nas redes sociais e dando o que falar. Pedro Andrade foi flagrado em uma reunião com amigos que parecem saber do relacionamento que o médico está vivendo com a cantora.

Isso porque os colegas de Pedro estavam cantando no karaokê a música "A Lenda", de Sandy e Junior, quando o sócio do médico aponta para ele e declara "Querido, essa é pra você". No entanto, logo em seguida, o affair dá uma risada e faz um coração com as mãos para a câmera.

Além disso, segundo a página "Circo da Mídia", Pedro Andrade também teria se arriscado no karaokê. O médico soltou a voz e cantou as músicas "Fio de cabelo e evidências", do seu sogro, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Médico affair de Sandy surge em vídeo pagando paixão à cantora pic.twitter.com/RsV80yhJEj July 31, 2024