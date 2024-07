Sandy espiona novo affair com perfil fake, mas é descoberta

No entanto, meu caro leitor, acontece que Sandy é gente como a gente, digamos assim. Segundo o jornalista Lucas Pasin, a cantora possui um perfil fake nas redes sociais para flertar no sigilo. A cantora adotou o codinome "Luiza".



Contudo, a artista usa o perfil para comentar nas fotos do suposto affair, o médico Pedro Andrade. Em uma publicação dele, Sandy escreveu: “Amei”, com emoji de palmas. O profissional então respondeu com uma piscadinha, seguida de um coração.





Além disso, o perfil fake da cantora é seguido por outros famosos como Luciano Huck, Fernanda Gentil, Tatá Werneck, Fernanda Paes Leme, o irmão Júnior e é claro, o médico Pedro Andrade, com quem ela troca interações.





Vale lembrar que há menos de um ano a cantora deu fim ao casamento com Lucas Lima, após 24 anos juntos. Na época, os dois anunciaram publicamente o término, através das redes sociais.