Mãe de Gagliasso se opõe ao filho e concorre a vereadora em partido de Bolsonaro

Lúcia Gagliasso revelou através das redes sociais que é pré-candidata a vereadora. A mãe de Bruno Gagliasso resolveu seguir o caminho do filho mais novo, Thiago Gagliasso, e se filiou ao partido PL Mulher.

Vale lembrar que Lúcia já vinha traçando um caminho aparentemente estratégico para divulgar sua pré-candidatura. Isso porque ela compartilhava registros ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e com outros políticos ligados a ele.

No entanto, em março deste ano, a mãe de Bruno Gagliasso revelou: “Vamos lutar pelo resgate dos valores que estão sendo corrompidos e esquecidos dia após dia!". Além disso, na última quinta-feira (25), Lúcia escreveu nas redes sociais: "Agora é oficial: sou pré-candidata a Vereadora do Rio de Janeiro pelo @pl22rj".

Contudo, ela ainda acrescentou: "Estou muito feliz com essa nova etapa da minha vida! Conto com vocês nessa jornada". E recentemente, ela também disse: "Representar as mulheres. As mulheres de pepeca, óbvio!".

Por fim, Lúcia Gagliasso completou: "Mas realmente fazer parte desse momento de transição da política realmente renovada, da política que realmente acredita no Brasil, que é a política que nós precisamos viver antes que seja tarde”.

