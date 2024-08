Fãs de Andressa Urach se apavoram com nova cirurgia e pedem internação da modelo

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao surgir com a língua cortada ao meio. A criadora de conteúdo publicou um vídeo mostrando o resultado do procedimento e contou que ainda está em fase de recuperação. No entanto, internautas ficaram chocados ao saber sobre a motivação da influenciadora.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br