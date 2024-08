Susana Vieira alfineta influencers que fazem novelas: "quem são?"

"Falou sem medo!" A consagrada Susana Vieira alfinetou os novos influenciadores que estão engrenando na dramaturgia da TV brasileira. Em entrevista ao repórter Marcos Bulques, a veterana foi questionada sobre a participação de influenciadores nas novelas, e para a "surpresa" do público a 'Maria do Carmo' detonou a nova geração de atores.

“Eu não tenho a menor noção do que eles são, juro!”, iniciou ela. “Muitos estão virando atores”, acrescentou o repórter. “Eu não entendo o que eles são meu amor, influência sou eu meu amor. Eu sou influência”, disse ela.

E continuou: "40 anos na TV Globo, eu influenciei 40 milhões de pessoas dentro desses anos todos, nas novelas brasileiras influenciamos. Aguinaldo Silva, é influencer, os autores da TV Globo. Influenciadores são os autores da Globo, os músicos brasileiros. Esses sim, são influenciadores. Um beijo bem carinhoso e obrigada”, finalizou Susana.

Na web, alguns internautas concordaram com a atriz. "Concordo plenamente, antes tinha que estudar muito sobre a profissão, hoje em dia basta ter seguidores", disse um seguidor. "Eita fala perfeita! Até porque os influencers de hoje só influenciam as pessoas a fazerem e desejarem coisas erradas", opinou outro.

Vale ressaltar que, de acordo com dados da 'YouPix', em 2023, o Brasil contava com mais de 35 milhões de influenciadores digitais, sendo o segundo país com mais pessoas nessa categoria no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.