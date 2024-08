Ex-assessora de Marcos Mion diz que foi demitida por ‘militar’ demais

A ex-assessora de comunicação do apresentador Marcos Mion desabafou nas redes sociais, na última quarta-feira (31). Cintia Araium revelou que foi demitida da TV Globo e, aparentemente, desacreditada, disse o motivo. Segundo a consultora social, a dispensa foi por 'militar' demais na web.

Em seu perfil do Instagram, Cintia escreveu: "Curiosa que a justificativa para a minha dispensa foi; 'Você está militando sobre tudo, já te falei sobre isso. Você me representa, isso chega nas marcas é ruim'". Na sequência, ela citou algumas marcas e disse duvidar que tenham tempo de ver seus posts no Instagram.

"Duvido muito que tenham tempo de ver meus posts defendendo o padre Júlio ou os direitos das mães-solo. Mas se essas marcas ficaram sabendo que não compactuo com todas as ideias de quem me paga, já valeu cada postagem", finalizou a assessora com um desfecho intrigante.

Vale ressaltar que, o perfil da comunicadora é trancado, dando a possibilidade de somente amigos selecionados visualizarem as suas publicações.

Para quem não conhece, a jornalista sorocabana, que atualmente reside em São Paulo, há dez anos trocou as redações pela assessoria de imprensa, e hoje direciona carreiras no meio artístico. Entre seus clientes estão os apresentadores Eliana, Ticiane Pinheiro e Marcos Mion e o humorista Tom Cavalcante.