Andressa Urach revela por que tem certeza de que não vai para o inferno

A Andressa Urach, conhecida por se envolver em assuntos polêmicos, causou um reboliço na web mais uma vez, na última segunda-feira (5). A atriz pornô foi questionada sobre a salvação caso morresse, e a resposta impressionou os internautas.

Em seu perfil do Instagram, a beldade, que foi membro da igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, não poupou as palavras e desabafou sobre o que pensa a respeito da sua conduta após sair da instituição religiosa.

"Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação?”, de imediato a ex-A Fazenda respondeu. "Sim, certeza absoluta. Quando aceitei Jesus, Ele me deu o presente da salvação. Ninguém perde a salvação, porque é pela graça que foi dada e não por merecer”, iniciou ela.

"Deus não tira presente de ninguém! Tenho certeza absoluta que se morro hoje ou amanhã ou depois quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora! Porque a salvação não se perde”, escreveu Andressa. A influenciadora ainda continuou alfinetando os religiosos, dizendo que são eles que aprisionam as pessoas, colocando medo nelas.

“Mas a misericórdia de Deus não tem fim! Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho!”, completou ela.