Rebeca Andrade recebe convite de Ana Maria Braga após expor paixão por receitas

A medalhista Rebeca Andrade viralizou após contar que pensava em receitas culinárias minutos antes de se apresentar nas provas dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem aproveitou para convidar a atleta para cozinhar e bater um papo no programa 'Mais Voçê' foi a consagrada Ana Maria Braga.

"Está todo mundo me marcando no vídeo onde a Rebeca Andrade comenta que durante o aquecimento para executar a sua série, ela fica pensando nas receitas que salva da internet e acaba não fazendo. Vocês concordam que ela poderia fazer alguma dessas receitas comigo?", indagou Ana Maria.

Para quem não acompanhou, durante uma entrevista concedida ao 'Globo Esporte', depois de ganhar uma medalha de prata, a ginasta foi questionada sobre o que passava pela cabeça nos instantes antes das execuções de exercícios.

“Ah, eu estava viajando na maionese. Estava pensando nas receitas que eu vou fazer quando voltar para o Brasil. Eu pego um monte de receita na internet de comida pra fazer, mas eu não faço nenhuma, mas estava vendo bastante. Passei ontem (véspera da final do salto) assistindo”, comentou depois de subir no pódio.

Vale lembrar que, o primeiro apresentador a convidar a medalhista foi o humorista Defante durante uma entrevista, na última segunda-feira (5). Ele aproveitou a oportunidade para chamar a ginasta brasileira para participar de seu programa culinário, o “Rango Brabo”, transmitido no canal do Pod Pah, no Youtube.

Nós, meio Rebeca Andrade que salva um monte de receita mas não faz nenhuma ????



*eu jamais imaginei que era nisso que ela pensava kkkkkkkkkk pic.twitter.com/Cc4rtbYq5v — Glenda (@glmtc2) August 4, 2024