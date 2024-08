Simone Biles tentou descobrir série de Rebeca Andrade antes da disputa

A Simone Biles bem que tentou descobrir a coreografia da adversária, mas Rebeca Andrade conseguiu disfarçar e dar um jeitinho brasileiro para não entregar os passos da apresentação. A ginasta participou de uma entrevista com a repórter Fernanda Gentil, da Cazé TV, na última segunda-feira (5), e divertiu os fãs.

“Ela perguntou qual série eu iria fazer no solo, se eu iria saltar triplo na final do salto. Eu falei: ‘Não sei, talvez’. Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas. Aí ela deu risada. A gente se diverte”, disse.

Rebeca, por sua vez, explicou que não quis saber quais seriam as apresentações de Simone Biles nas finais em Paris. Ela evitou a curiosidade para diminuir o nervosismo.

“Eu não (pergunto). Não quero saber. Por que eu vou querer saber? Ela é gigante. Eu confio no meu trabalho. O resultado a gente não sabe. Eu confio muito no meu trabalho, no trabalho da minha comissão técnica. Não adianta nada perguntar, eu ficaria nervosa né?”, concluiu.

Vale lembrar que, a atleta conquistou a medalha de ouro no solo, na última segunda-feira (5). Simone Biles acabou levando a prata. Manter segredo perece que garantiu o primeiro lugar no pódio. Os árbitros deram 14.166 à brasileira, contra 14.133 de Biles.