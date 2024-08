Irmã de Davi Brito faz post enigmático e internautas especulam participação do baiano em outro reality show

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, gerou burburinhos na web nesta terça-feira (6). Isso porque a influenciadora fez uma publicação insinuando que o irmão possa estar em um novo reality e causou curiosidade entre os internautas.

No entanto, a baiana que trabalha como assessora do ex-participante do "BBB 24", escreveu no X, o antigo twitter: "Ah esqueci! Está vindo um reality para uma pessoa aí... essa semana teremos alguns sinais".

Logo após a postagem de Raquel Brito, internautas questionaram a fala da influenciadora: "Por um acaso isso é uma ameaça?" "Se ele voltar para um reality, vai se afundar ainda mais. O povo já cancela ele aqui fora, quem dirá lá dentro". "O primeiro eliminado já sabemos quem é!"

Contudo, outros ainda disseram: "Acho que ela (Raquel) entregaria muito mais que o irmão". "Já sou Raquel campeã, onde vota?" "Quem deu fama pra essa família, por favor, desfaz isso". "Já quero votar para sair".

Vale lembrar que Davi Brito vem se envolvendo em diversas polêmicas recentemente e tem sido duramente criticado nas redes sociais. Além disso, desde que a TV Globo decidiu por não renovar o contrato com o campeão do "BBB 24", a irmã dele foi quem ficou responsável por cuidar da imagem do influenciador.