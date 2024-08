Neymar faz DNA para comprovar paternidade de menina de 10 anos

"Mais um herdeiro?" O jogador Neymar pode ser pai pela quarta vez. Segundo o apresentador Reinaldo Gottino, o atleta realizou um exame de DNA, na última terça-feira (6), para descobrir se uma menina húngara, fruto de um breve relacionamento com a modelo Gabriella Gáspar, é sua filha.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a modelo garante que a filha é 100% do jogador. "Minha filha é 100% do Neymar, ela se parece muito com a Rafaella [irmã de Neymar]. As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê”, disse Gabriella.

Vale lembrar que, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, de Mavie, que completou 5 meses, fruto do namoro com Biancardi, e Helena, de 3 semanas, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

Entenda o caso

Para quem não acompanhou, em janeiro deste ano, a jovem húngara concedeu uma entrevista para o programa Domingo Espetacular, da Record, e explicou o porquê não revelou antes a paternidade da filha que já tem 10 anos.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, explicou ela. Segundo o advogado da estrangeira, a situação econômica de Gabriella é crítica.

“Ela não tem condição econômica para nada. A filha quer fazer natação, balé. O Ney é difícil de encontrar. Ele tem residência, mas é difícil de encontrar, porque ele aparece quando quer. A criança tem 10 anos e não pode ficar esperando a vida inteira a citação dele”, garantiu o advogado Angelo Carbone.

