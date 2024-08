Nelson Rubens é afastado do TV Fama após mais de duas décadas

"Ok, OK!" O apresentador Nelson Rubens, de 86 anos, precisou dar uma pausa com as gravações do programa 'TV Fama', da Rede TV. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o jornalista foi afastado da atração para poder cuidar da saúde.

O irreverente Nelson estaria tratando uma forte gripe e precisou repousar para uma boa e rápida recuperação. A previsão para o retorno do famoso aos estúdios do programa está marcada para a próxima semana. Na ocasião, quem ficou no comando da atração foi a Flávia Noronha e o Fefito.

Vale ressaltar que, o apresentador está à frente do programa há 20 anos. Contudo, essa não foi a primeira vez que o jornalista ficou afastado da TV. Na pandemia, Nelson precisou ficar por tempo indeterminado fora do ar.

Nas redes sociais, os internautas desejaram uma boa recuperação ao famoso. "Que fique bem logo!", disse um usuário. "O Nelson Marcou a minha vida, quero muito que você se recupere e volte para a TV", disse outro.

Além disso, outro apresentador que também enfrenta problemas na saúde é o consagrado Silvio Santos. Recentemente, o milionário segue internado no Hospital Albert Einstein, diagnosticado com H1N1. A assessoria de comunicação de Silvio garantiu que ele se encontra bem e que está se recuperando da gripe.

Ok, ok! Aniversário de Nelson Rubens ???????????? pic.twitter.com/C4SOK1MxS9 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) August 24, 2023