Adriana Esteves sofre acidente gravando novela da Globo

"Que susto!" A atriz Adriana Esteves sofreu um acidente enquanto gravava cenas da novela 'Mania de Você', próxima trama das 21h. A artista chegou a ser socorrida pela equipe de produção logo após cair e bater com a cabeça no chão.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Adriana Esteves estava gravando algumas cenas da trama ao lado dos atores Chay Suede e Agatha Moreira quando o incidente aconteceu preocupando a todos que estavam no local.

Na sequência, a equipe de “Mania de Você” fez uma pausa nas gravações. Na ocasião, os produtores arrumaram um saquinho de gelo para que a atriz pudesse cuidar do ferimento. Além do susto, ela também recebeu a visita surpresa do marido, o ator Wladimir Brichta, nos estúdios da trama.

Após retomar o trabalho, Adriana Esteves, já recuperada da queda, chegou a brincar com Chay Suede sobre o ocorrido envolvendo a presença do marido nos bastidores. “Tem boy meu aqui hoje”, teria dito a famosa.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Ela devia estar nervosa com a presença do marido", disse um seguidor. "Logo você 'Carminha'", brincou outro. "Ainda bem que ela está bem, precisamos da Adriana na TV", enalteceu outro.