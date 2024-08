Verdadeiro estado de saúde de Silvio Santos é revelado

"Que fique bem logo!" O apresentador Silvio Santos segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º deste mês. Em entrevista à revista 'Quem', o humorista Tiago Abravanel falou sobre o estado de saúde do avô.

"Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", afirmou Abravanel.

Tiago também reconheceu a importância do carinho e comoção dos fãs. "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente."

Por meio de nota, a assessoria do comunicador disse: "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação"

Vale lembrar que, Silvio foi diagnosticado com H1N1 em julho e precisou ficar internado. Ele retornou ao hospital na última quinta-feira, 1º, para realizar exames de imagem. Na manhã deste sábado, o jornal 'O Globo' informou que o quadro de saúde do dono do SBT inspirava cuidados da equipe médica.

Silvio Santos é o maior comunicador que esse país já viu e um visionário.

Torcendo por sua saúde, Silvio. pic.twitter.com/IevXv3RxIZ — Erialdo Santiago (@erialdosantiago) August 3, 2024