Manu Bahtidão abre o jogo sobre ter sido amante de seu marido

Manu Bahtidão abriu o jogo nesta quinta-feira (08) e confirmou que foi amante de Anderson Halliday, com quem é casada atualmente. Recentemente a ex-companheira do músico, Suanny Batidão, usou as redes sociais para contar que a sertaneja foi a pivô da separação do casal.

No entanto, sobre como se deu o início da relação com Anderson, Manu revelou ao jornalista Leo Dias: "A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez".

Além disso, em seguida, ela completou: "E ele (Anderson) conta que a primeira vez que ele me viu, ele pensou assim: 'os casais estão trocados'. A gente se apaixonou quando éramos comprometidos, ele com uma pessoa e eu com outra".

Contudo, Manu continuou: "Isso trouxe muita dor para muitas pessoas, porque desde quando ficamos pela primeira vez, tivemos que ficar juntos. Eu não consegui ser amante por muito tempo; eu estava muito carente, era o que eu tinha para dar naquele momento".

Por fim, a cantora afirmou: "Começou errado, mas eu acredito que nem tudo que começou errado tem que terminar errado e continuar errado. Eu fui errada no início do meu relacionamento com o Anderson, mas eu acredito que ninguém pode julgar ninguém, porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem três apontados para você".