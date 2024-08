Mani Rego, ex de Davi, vive romance com ex-BBB Lucas Buda

Parece que a fila andou para o ex-BBB Lucas Buda e a influenciadora digital Mani Rego. Isso porque, ao que tudo indica, os dois, que ficaram solteiros recentemente, estão vivendo um romance às escondidas.

A informação foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira. O ex-BBB e a baiana estão fazendo diversos passeios juntos no Rio de Janeiro. Além disso, os dois compartilharam os registros através das redes sociais.



No entanto, se engana quem pensa que esse encontro seria apenas amizade. Mani Rego e Lucas Buda estariam se conhecendo melhor. Vale lembrar que os dois terminaram relacionamentos conturbados recentemente.



Mani Rego era companheira de Davi Brito, campeão do "BBB 24". Os dois se desentenderam logo após a saída do baiano do reality e o relacionamento chegou ao fim. Desde então, a influenciadora não se envolveu com ninguém publicamente.



Contudo, Lucas Buda também não teve um término fácil. O ex-BBB era casado quando entrou no reality, mas descobriu que estava divorciado assim que saiu do programa. Isso porque sua ex-esposa, Camila Moura, não gostou do comportamento do brother dentro da casa e orquestrou a separação. No entanto, desde que foi eliminado, o ex-participante já viveu alguns affairs aqui fora.



Mani Rego, ex do Davi Brito e Lucas Buda juntinhos no Rio?



Fábia Oliveira garante que sim, estão muito íntimos:



"O lance vai muito além da amizade. O ex-BBB e a comerciante, que namorou Davi Brito, campeão do BBB24, estão, na verdade, vivendo um romance". pic.twitter.com/Y2OGoTzZh1 August 8, 2024