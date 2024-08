Regina Duarte lamenta escolhas do passado e cita arrependimentos

Regina Duarte abriu o jogo e revelou que sente vontade de voltar a atuar. A atriz, conhecida por papéis marcantes na televisão brasileira, afirmou que ficaria feliz caso recebesse um convite para interpretar um novo personagem.

A atriz deu detalhes sobre a carreira, durante entrevista ao jornalista Marcos Bulques, no lançamento do livro "O Lado B de Boni”, de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. "Eu nunca fiz novela porque eu gosto de novela", começou.

No entanto, em seguida, ela ainda explicou: "Eu sempre fiz novela porque alguém me propôs um personagem apaixonante e eu me deixei apaixonar, me permiti apaixonar e aí o que eu fiz até hoje foi o resultado de uma grande paixão pelos personagens que eu interpretei, pelos autores".

Contudo, sobre a possibilidade de voltar a atuar, Regina Duarte declarou: "Se eu receber um convite bacana, isso seria tudo de bom, mas aí precisa ver que convite é esse, né?". A atriz ainda relembrou um pouco sobre alguns personagens na carreira. "Tudo valeu a pena, não me arrependo de nada. Pelo contrário, sofri, tive dificuldades e tudo isso me fortaleceu"

Por fim, ela falou sobre sua participação como secretária de cultura durante o governo Bolsonaro. "Me fortaleceu, me deixou uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, mais experiente". "Eu acho que a gente não deve ter medo das dificuldades, a gente tem que enfrentar e seguir em frente e sempre com aquisições cada vez melhores".