Esposa de Daniel Alves faz rara aparição ao lado de marido e solta indireta

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, causou burburinhos na web ao compartilhar um registro ao lado do marido. O ex-jogador recebeu liberdade provisória em março deste ano, após ser condenado por estupro de uma jovem com 23 anos, na época.

No entanto, a modelo fez duas postagens no Instagram. No primeiro registro ela compartilhou uma foto de Daniel Alves e escreveu: "Ele (Daniel) veio até Mallorca para cozinhar". Na segunda postagem, os dois aparecem juntos e Joana declara: "Somos felizes".

Contudo, a esposa do atleta ainda aproveitou para alfinetar e escreveu: "Quem se incomoda, é só não olhar". Na imagem, Daniel Alves aparece com o rosto encostado no colo da modelo. Os dois estão abraçados.

Vale lembrar que Joana Sanz perdoou o ex-jogador após o episódio de agressão sexual ganhar destaque na imprensa. Os dois estão juntos desde 2015. Além disso, quando o atleta foi preso, ela chegou a compartilhar uma foto segurando a mão do marido e escreveu "Juntos".