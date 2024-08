Lucas Buda abre o jogo sobre envolvimento com Mani Rego

O ex-BBB, Lucas Buda abriu o jogo sobre o seu envolvimento com a ex-mulher de Davi Brito, Mani Rego, na última quinta-feira (8). De acordo com o colunista Erlan Bastos, o capoeirista negou que estaria vivendo um affair com a empresária e explicou as recentes fotos em que os dois aparecem juntos.

Segundo o ex-BBB, ele conheceu Mani na última quarta-feira (7): “Vou apresentar a Maré para um projeto dela do Empreendaê”, explicou Buda. “Jantamos juntos ontem porque um amigo em comum nos chamou”, acrescentou o capoeirista.

Além disso, Lucas foi questionado se durante o encontro rolou algum tipo de 'clima' entre os dois e, imediatamente, Lucas negou qualquer chance. “Nem um pouco querido. Não há interesse meu e nem dela”, ponderou.

Entretanto, a empresária também fez questão de negar os rumores e explicou que foi apenas um encontro profissional: “Não [temos um romance]. Estamos gravando um material na comunidade da Maré sobre o Empreendaê Mulher, em que o Buda está me apresentando o projeto e a comunidade”.

Vale lembrar que ambos viviam um relacionamento durante o início do reality. Contudo, Buda, ex-marido de Camila Moura, ficou solteiro ainda dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em contrapartida, Mani, ex-mulher de Davi Brito, terminou com o baiano após o fim do programa.

Mani Rego, ex do Davi Brito e Lucas Buda juntinhos no Rio?



Fábia Oliveira garante que sim, estão muito íntimos:



"O lance vai muito além da amizade. O ex-BBB e a comerciante, que namorou Davi Brito, campeão do BBB24, estão, na verdade, vivendo um romance". pic.twitter.com/Y2OGoTzZh1 — Gazeta da Fama (@gazeta_fama) August 8, 2024