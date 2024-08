Fiuk detona Fábio Jr no Dia dos Pais e faz desabafo

"Ctrl C Ctrl V!" Parece que nem todos comemoraram o 'Dia dos Pais' no último domingo (11). O cantor Fiuk, usou as redes sociais para desabar sobre a ausência do pai, Fábio Jr. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos internautas, e o ex-BBB veio a público para explicar.

Em seu perfil do Instagram o ator publicou alguns registros ao lado de Fábio Jr., na legenda Fiuk escreveu: "Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias."

Entretanto, a web, de imediato, descobriu que o texto foi copiado e colado: "Corta pra ele pegando essa mensagem do Google", disse um usuário. "Pegou no Google", apontou outro. "Esse não consegue andar com as próprias pernas", escreveu outro.

Na sequência, Fiuk confirmou que o texto foi copiado e explicou o motivo: "Eu peguei! Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, e por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor", escreveu ele.

E continuou: "Me dá vontade de falar um monte de coisas, mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em alguma coisa mais pura, que não transmitisse tanto ódio no coração. E aí eu achei essa frase", esclareceu ele.

