Regina Duarte assume arrependimento por aceitar cargo de Bolsonaro

Regina Duarte revelou que atualmente não aceitaria nenhum cargo público no governo. Isso porque a atriz foi questionada sobre a decisão que teve, em 2020, enquanto assumiu a posição de Secretária de Cultura do governo Bolsonaro.

Durante entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a atriz, que ficou 74 dias no cargo, disse: "Eu sempre tomei e tomo as minhas decisões. Sou muito aventureira e isso desde criança e todas as oportunidades na minha vida".

Contudo, ela acrescentou: "Encaro como um aprendizado e como uma experiência enriquecedora. Deu certo, vai me enriquecer em algum lugar e se deu errado também. Arrependimento? Não repetiria. Hoje, não aceitaria".

Vale lembrar que Regina Duarte não foi bem vista pela classe artística quando esteve à frente da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. Diversos famosos criticaram a posição da atriz nesse período, por conta de divergências políticas.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Essa afundou a carreira sem dó". "Triste fim para uma grande atriz". "Quem está perdendo são os telespectadores. Independente de política, ela é ótima atriz, fez grandes novelas".