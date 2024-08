Após DNA, suposta filha manda recado a Neymar no Dia dos Pais

Enquanto Neymar Jr aguarda o resultado de mais um teste de DNA, a suposta quarta filha do jogador, de 10 anos de idade, gravou um vídeo desejando feliz dia do pais para o atleta. A menina seria fruto de uma relação do jogador com uma ex-modelo húngara.

No entanto, no vídeo publicado em uma rede social, a pequena Jásmin Zoé, filha de Gabriella Gáspár e possivelmente de Neymar, declara: "Feliz Dia dos Pais". Em seguida, a criança manda um beijo para a câmera.

Contudo, a ex-modelo ainda escreve na legenda do vídeo: "Minha princesa desejando um feliz Dia dos Pais. Ela já está aprendendo a falar português. Ela sempre pensa no pai, apesar da distância e da demora de tudo".

Vale ressaltar que Gabriella Gáspár afirma que a menina de 11 anos é fruto de um affair que viveu com Neymar Jr, em 2013, quando os dois se encontraram em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Além disso, o jogador já teria realizado o teste de DNA. O resultado deve sair dentro dos próximos 30 dias.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "O DNA mais esperado do planeta. Torcendo para dar tudo certo". "Para que expor a menina antes do resultado? Tomara que seja dele mesmo! Ela está até aprendendo português!" "Não sei se é filha. Mas ela é a cara da Rafaella".