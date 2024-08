Glória Menezes surge em cadeira de rodas e faz revelação

A consagrada atriz Glória Menezes, de 89 anos, surgiu de cadeira de rodas durante o lançamento, do livro 'O Lado B de Boni', escrito pelo ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, no último final de semana, no Rio de Janeiro.

Durante uma entrevista com o jornalista Léo Uliana, a artista contou o que faz para manter a saúde em dia. "Primeiro, vocês estão me vendo numa cadeira de rodas, mas eu não ando em cadeira de rodas. Eu só ponho cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Por exemplo, aqui eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para o outro?", iniciou ela.

E continuou: "Estou confortavelmente na minha cadeira. Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã uma hora. Uma hora, eu ando a pé todo santo dia, eu ando uma hora", disse ela. Na sequência Glória foi questionada se estava morando no Rio.

"Estou, porque o Tarcisinho (filho) mora aqui, eu tenho um apartamento entre um e outro. O Tarcísio (esposo) faleceu de Covid, você tá sabendo, né? E eu estava ficando muito sozinha em São Paulo", explicou a veterana relembrando a morte do esposo em 2021.

Glória ainda falou de um momento, ao lado do esposo, durante uma consulta médica. "No último exame que eu fiz, o médico virou pro Tarcísio e falou assim: 'Essa tua mulher, Tarcísio, só abatendo a tiros'"

