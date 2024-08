Sandy descobre que menina morta em tragédia de Vinhedo era sua fã: 'peito se esmaga'

"Que tristeza!" A cantora Sandy usou as redes sociais para lamentar sobre a pequena Liz, que foi uma das 62 vítimas da queda de um avião da 'Voepass', na última sexta-feira (9). Durante uma entrevista ao Fantástico, Adriana, mãe de Liz, revelou que a filha amava escutar uma canção de Sandy.



“Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de ‘Areia’. Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste”, disse a cantora.

Durante a entrevista, Adriana contou que a pequena estava viajando com o pai, Rafael. O casal não estava mais junto e a menina foi passar o dia dos pais com ele e o avô. Nas redes sociais, Adriana publicou o último registro da filha e escreveu: "Dia gelado e sem sorriso".

Para quem não acompanhou, o avião da VoePass, antiga Passaredo, caiu dentro do condomínio 'Recanto Florido', em Vinhedo, na última sexta-feira. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46, e tinha como destino o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Todos os 58 passageiros e 4 tripulantes morreram.

Vale ressaltar que, a VoePass, já acionou sua seguradora para dar suporte aos familiares das vítimas, que estão concentradas na capital paulista aguardando a identificação e liberação dos corpos para poder sepultar seus entes.

TRISTEZA



A jornalista Adriana Ibba, mãe da pequena Liz, de três anos, que morreu na queda do avião da Voepass na última sexta, em SP, disse em entrevista ao Fantástico, que recebeu um áudio da filha antes da decolagem, em Cascavel, no Paraná. pic.twitter.com/AzSlzpGN98 August 12, 2024