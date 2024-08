Sabrina Sato estaria com ciúmes de Eliana na Globo; entenda o motivo

Parece que o clima anda tenso entre Eliana e Sabrina Sato, nos bastidores da TV Globo. No último domingo (11), a emissora decidiu não exibir um quadro estrelado pelo ex-pânico na TV, por conta da cobertura sobre a queda do avião da VoePass.

No entanto, durante a apresentação do Fantástico, a emissora exibiu uma matéria mostrando a participação do namorado de Sabrina, Nicolas Prattes, em uma maratona em Paris. Mas, segundo o jornalista Lo Bianco, a situação teria deixado a apresentadora chateada.

Isso porque o combinado seria que Sabrina Sato fizesse uma dupla aparição no canal. Ela participaria da matéria com o namorado e em seguida, marcaria presença na estreia da segunda temporada do quadro que ela comanda no programa "The Masked Singer Brasil".

Contudo, ainda segundo o jornalista, a equipe de Sato e a própria apresentadora estariam irritados com a chegada de Eliana na emissora. Isso porque Sabrina teria sido jogada para "escanteio", já que a loira foi contratada para assumir o comando do programa.

Além disso, parece que após a saída de Ivete Sangalo do "The Masked Singer Brasil", Sabrina Sato teria chegado a se oferecer para o cargo de apresentadora. Entretanto, parece que os diretores não quiseram colocar a ex-BBB nessa posição de destaque.