Rafaella Santos demonstra preferência pela sobrinha caçula e gera polêmica

Rafaella Santos está sendo criticada nas redes sociais após internautas descobrirem que a irmã de Neymar Jr colocou uma foto de Helena, como plano de fundo do seu celular. A bebê é fruto de um affair que o jogador viveu com a modelo Amanda Kimberlly.

Tudo começou após uma amiga de Rafaella compartilhar uma foto com vários aparelhos telefônicos usando a mesma imagem de fundo, uma foto de Helena dormindo. Li Azevedo então marcou na publicação, a irmã do jogador, Kimberlly e mais uma pessoa.

Além disso, a amiga da irmã de Neymar escreveu na legenda do storie publicado no Instagram: "Dindas e mamãe na mesma sintonia. Obs: não foi combinado". Vale ressaltar que Rafaella Santos é madrinha de Helena.

A terceira filha do jogador nasceu em julho, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. No entanto, Neymar chegou a fazer um teste de DNA para confirmar a paternidade da criança, que até então era somente uma especulação. O jogador e Amanda Kimberlly se envolveram enquanto Bruna Biancardi estava grávida de Mavie.