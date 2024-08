Diretor de A Fazenda solta primeiro spoiler da temporada

Rodrigo Carelli, diretor do reality 'A Fazenda', usou as redes sociais nesta quinta-feira (15), para dar dicas sobre uma das participantes que vai integrar a próxima edição do programa, com estreia prevista para o dia 16 de setembro.

No X, antigo twitter, o diretor escreveu: "A Fazenda tá chegando! Estreia dia 16 de setembro. E, a partir de hoje, eu vou começar a soltar umas charadas a respeito dos participantes". Logo em seguida, Carelli deu o primeiro 'spoiler'.

O responsável pelo reality então declarou: "Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil. Quem é ela?".

No entanto, internautas foram à loucura e escreveram: "Flor Fernandez ou Gracyanne Barbosa". "Flor Fernandez. Só teve registro no SBT e já teve affair com o Amado Batista". "É A Flor, gente. Ela namorou o Amado Batista!"

Além disso, vale lembrar que alguns nomes de possíveis participantes já são especulados na web, como o do ex-BBB Lucas Buda, Hariane Fonseca, Gracyanne Barbosa, o personal trainer Gilson de Oliveira, Latino e MC Pipokinha.