Família Abravanel emite carta após morte de Silvio Santos

Fim do silêncio. A família de Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, se pronunciou após a morte do apresentador. O artista, que estava internado no Hospital Albert Einstein, faleceu na madrugada deste sábado (17).

No entanto, em uma carta aberta, a família do apresentador desabafou: "Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo".

Em seguida, eles explicaram: "Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica".

Contudo, a família ainda revelou um pedido de Silvio: "Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer".

Por fim, a carta diz: "Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros".