Faustão volta a ser internado; entenda

Fausto Silva, de 74 anos, precisou ser internado novamente, em menos de um mês. O apresentador está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde quinta-feira (15). A esposa de Faustão deu detalhes sobre o estado de saúde.

Durante entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Luciana Cardoso explicou sobre o quadro de saúde do apresentador. "Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele", disse a esposa de Fausto Silva.

Vale lembrar que Faustão se submeteu a um transplante de rim, em fevereiro deste ano. Após o procedimento, o apresentador tem ido com frequência a unidade hospitalar, onde passa por uma bateria de exames para acompanhar o funcionamento do órgão.

Nas redes sociais, fãs demonstram preocupação: "Meu Deus, espero que ele esteja bem mesmo". "Mas esse tipo de acompanhamento não é feito em consultório? Precisa ir para um hospital?" "Que Deus proteja ele". "Que susto! Espero que ele saia logo dessa".

Além disso, Silvio Santos também segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein. No entanto, não há muitas informações sobre o estado de saúde do comunicador. A assessoria do artista chegou a revelar que o dono do SBT estaria na unidade para realizar exames de imagens. No entanto, segundo o jornal Folha de São Paulo, o apresentador teria chegado ao hospital com quadro de cansaço e depois, foi diagnosticado com uma bactéria no organismo.