Tiago Abravanel se emociona em homenagem a Silvio Santos no Cristo Redentor

O ator e ex-BBB Tiago Abravanel, e mãe, Cintia Abravanel, foram assistir de perto à homenagem a Silvio Santos no Cristo Redentor, no último domingo (18). De braços abertos, o monumento ganhou a projeção de um terno, com um microfone associado à roupa, simbolizando o irreverente apresentador.

"Ontem foi o dia que a gente se despediu dele, do nosso amado Silvio Santos, e que eu tenho o privilégio de dizer que é meu avô. Uma mistura de muitas emoções, de uma saudade que não dá para explicar, mas de muita gratidão pela história dele, por tudo que ele fez por tantas pessoas, juntando a família dentro de casa todos os domingos", disse Tiago.

E continuou: "A gente já recebeu muito carinho de muita gente, do Brasil inteiro. E ver o Cristo, o maior símbolo do nosso país, ali vestido de Silvio Santos, é surreal", contou ele. Cintia também falou sobre o tributo.

"É muito especial para nós filhas, ver o quanto nosso pai é amado. E o quanto esse amor está fortalecendo a gente. Não fui eu que perdi um pai, o Brasil perdeu um amigo", lamentou a primogênita do dono dono do SBT.



Morte Silvio Santos

Silvio Santos morreu, no último sábado (17), às 04h50 da manhã. O comunicador, aos 93 anos, foi vítima de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).