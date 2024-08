Rachel Sheherazade manda real após cobranças para falar de Silvio Santos

Rachel Sheherazade quebrou o silêncio, nesta segunda-feira (19), após a morte de Silvio Santos. A apresentadora fez uma publicação enigmática nas redes sociais e levantou burburinhos entre os internautas.



Desde que o apresentador faleceu, diversos artistas prestaram homenagens para ele. No entanto, internautas cobraram um posicionamento de Raquel, já que a jornalista havia trabalhado durante muitos anos no SBT.

Contudo, após muitas especulações, a comunicadora surgiu na web com uma publicação curiosa. Rachel Sheherazade compartilhou a foto de uma ovelha com óculos escuros, com uma mensagem escrita: "É um privilégio não se encaixar".

Além disso, a jornalista escreveu: "E você? Segue a manada ou faz seu próprio caminho?". Nas redes sociais, internautas criticaram a postura de Rachel: "Deselegante, bastava ficar em silêncio". "O silêncio seria mais elegante".

Por fim, outros ainda disseram: "Eu até concordaria com ela se fosse outra situação. Mas, como se trata de gratidão, eu discordo". "Ela ficou conhecida devido ao Silvio Santos ter contratado ela pro jornal. Então deve um minimo de consideração e gratidão. A atitude dela foi péssima".