Lexa e MC Guimê têm passaportes bloqueados pela Justiça; entenda

Lexa e MC Guimê estão envolvidos em uma polêmica daquelas. Os tiveram o passaporte bloqueado pela Justiça de São Paulo por causa de uma dívida. Acontece que os cantores compraram um imóvel em Alphaville, em 2016 não quitaram a dívida.

No entanto, apesar do débito ter sido feito em nome do funkeiro, Lexa também está sendo responsabilizada pela dívida, já que na época em que compraram o imóvel, a cantora era casada com o MC Guimê. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Além disso, vale ressaltar que no ano passado, o cantor perdeu uma ação judicial que moveu contra os proprietários do imóvel e foi condenado a pagar os honorários da outra parte envolvida no processo. Que situação!

Contudo, na época, a Justiça pedia a quantia de R$ 421 mil, mais correção atualizada. Porém, o ex-casal não foi encontrado na ocasião, o que levou o órgão a tomar uma decisão mais radical, já que, como consta no processo: "a parte devedora não arca com suas obrigações, mas apresenta estilo de vida incompatível com a busca de bens realizada".



Por fim, não foram encontrados bens nos nomes dos artistas e os cantores persistiram em manter a inadimplência. O documento ainda diz: "Mas se nota pelas publicações que por meios diversos os devedores continuam a auferir [demonstrar] a renda que proporciona padrão de vida bastante elevado".