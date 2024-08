Diretor de A Fazenda entrega uma das participantes; Saiba quem

Enquanto o reality não começa, o diretor de "A Fazenda", Rodrigo Carelli, vem soltando algumas dicas sobre os novos participantes do programa. Na rede X, antigo Twitter, o profissional da Record publicou as pistas referente às características do futuro peão ou peoa.

"Mais uma dica sobre participantes de A Fazenda: A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair ela teve uma gravidez polêmica. Quem é?", indagou Carelli. Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre quem seria.

"É a Suelen Gervásio! Ela é modelo", disse um seguidor. "É a amante do ex menino Ney", chutou outro. "Essas dicas aí, tentando imitar as do Boninho, passam é longe", disparou outro. "É a Gretchen", disse outro. "É a Inês Brasil", mais um.

Apesar das brincadeiras, a maioria dos usuários chutaram que poderia ser a modelo Suelen Gervásio. Para quem não acompanhou, a jovem viveu um affair com o cantor e engravidou. Ela alegava que o famoso era o pai da criança. Contudo, após um teste de DNA a paternidade do artista foi negada.

Dias depois, o produtor Matuto vazou prints de uma conversa na qual Suelen Gervásio dizia que o produtor era o pai da bebê. Na ocasião, os dois artistas pediram para realizar o exame de DNA, mas a modelo negou. Diante da recusa, os dois se uniram para registrar Nina.