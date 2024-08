Juliette denuncia xenofobia sofrida pelo sobrinho pela segunda vez

Juliette usou as redes sociais para denunciar um crime praticado contra seu sobrinho Gabriel. A ex-BBB revelou que a criança tem sofrido preconceito na escola por conta de seu sotaque e sua naturalidade, já que ele é nascido na Paraíba.

No entanto, a influenciadora explicou: "Gabriel estava me contando uma história aqui. Na verdade, é a segunda vez que ele me conta que na escola um colega imitou o sotaque dele e chamou ele de Paraíba. E aí, da primeira vez, eu orientei ele de dizer: 'Paraíba é o meu estado, eu sou paraibano, e meu nome é Gabriel'"

Em seguida, Juliette continuou: "Então, orientar, conversar porque, infelizmente, pra quem não sabe, acho que muita gente já sabe disso, algumas pessoas usam esse nome "Paraíba" como insulto, que é o nome do nosso estado. Nós somos paraibanos, e não paraíbas".

Além disso, a ex-BBB disse: "Algumas pessoas usam isso para insultar, para dizer que você é pobre, que você é feio, ou que você é brega. Enfim, existe muito isso. E isso machuca". "Gabriel já tinha me dito que tinha ficado chateado, e que conversou, que explicou ao menino, e tudo bem. Hoje Gabriel disse que o menino fez a mesma coisa".

Por fim, a cantora acrescentou: "Ou seja, depois de ensinado, porque quem deveria ensinar são os pais, né? E aí, fica a dica aí para você que é pai e mãe: orientem seus filhos para que eles não sejam xenofóbicos, homofóbicos... ou racistas. Essa responsabilidade é de vocês... Então, eu vou usar isso aqui para pedir gentilmente que isso não aconteça mais".