Caio Castro é flagrado em viagem com influenciadora; saiba quem

Tá rolando? Caio Castro foi apontado como o homem misterioso que surgiu em um storie da influenciadora Carol Bresolin. Isso porque a jovem gravou um vídeo, nesta terça-feira (20) e o reflexo do ator, supostamente apareceu na imagem.

No entanto, não seria uma surpresa para os fãs se os dois assumissem um relacionamento. Isso porque internautas estão especulando um suposto affair entre Caio e Carol, desde julho deste ano. A influenciadora está fazendo uma viagem no exterior para comemorar o aniversário de 31 anos. Ela estaria acompanhada do ator.

Contudo, essa foi a primeira vez que Carol Bresolin deixou escapar um "flagrante". Nem ela, nem Castro tinham compartilhado registros juntos da viagem, até então. A propósito, o artista não tem compartilhado nada nas redes sociais nesse período. Seria uma viagem romântica às escondidas?

Vale ressaltar que Carol Bresolin também é atriz. A influenciadora mora em São Paulo e já fez participação em algumas novelas, como na novela "Aquele Beijo", em 2012 e no filme "Desapega!", em 2023, quando deu vida a personagem Cibele.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Botão de quem acha que ela fez de propósito". "Vocês acham que ela queria esconder ele?" "Claro que foi para mostrar o boy!" "Ela está pagando a conta?" "Ah! Conta outra! Até desacelerou a filmagem".