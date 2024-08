Vitão engata romance com cantora; saiba quem

Vitão está vivendo um novo amor e pelo visto, o artista gosta mesmo de uma cantora. Isso porque o músico engatou em um romance com a Lou Garcia, mas ainda pretende manter a relação fora dos holofotes.

Lou é cantora, compositora e ficou conhecida pela música 'Não Fosse Tão Tarde' e 'Não Posta', em parceria com Marina Sena. Além disso, a affair do Vitão já participou do The Voice Kids, em 2016. Ela tem 158 mil seguidores no Instagram.

A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pasin. Vitão e a amada estariam evitando oficializar o relacionamento com medo de terem a carreira prejudicada. Isso porque o suposto casal acredita que o foco do público iria para a relação e não para a carreira deles.

Vale lembrar que o artista já namorou Luísa Sonza, com quem manteve um relacionamento até agosto de 2021. Na época, o namoro dos dois ganhou muita exposição porque Vitão chegou a ser apontado como pivô da separação da cantora com Whindersson Nunes.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Espero que dessa vez dê certo". "Exposição é o preço que se paga por ser famoso e namorar famoso, infelizmente não tem o que fazer". "Por que não assume logo?" "Querendo ou não sempre vão falar".