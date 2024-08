Carlinhos Maia se revolta com SBT por engavetar programa de Lucas Guimarães

O influenciador Carlinhos Maia pediu que o SBT coloque no ar o programa de seu marido, Lucas Guimarães. A atração, nomeada de "Eita Lucas!", tem sofrido constantes adiamentos desde o dia que foi anunciado, o que motivou o desabafo publicado pelo famoso nas redes sociais no último domingo (25).

“Agora minha mensagem é para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo, investindo milhões do dinheiro dele”, iniciou Carlinhos Maia em uma sequência de vídeos publicados nos stories em seu perfil do Instagram.

O comediante detalhou o esforço do amado: “Eu espero verdadeiramente, SBT, que vocês reconheçam tudo isso que esse menino está fazendo. É o sonho da vida dele. O tanto que ele se dedica, que ele ora, que ele vai atrás, que ele busca e que ele vive para isso”.

"Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar e que deixem as pessoas dizerem se é bom ou se é ruim. Se vocês colocaram esse sonho no coração dele, que vocês realizem”, prosseguiu o humorista.

Vale ressaltar que, "Eita Lucas!" deveria estrear em agosto, mas ficou para outubro. A justificativa divulgada para a imprensa foi de que o programa enfrenta problemas por ser feito em externas, fora de um estúdio de televisão. O desempenho do apresentador também estaria sendo questionado internamente.