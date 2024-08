Yuri Lima é flagrado chamando Iza de "amor" em chamada de vídeo

Eita! Ao que parece, Yuri Lima e Iza estariam se reconciliando. Isso porque, um funcionário que trabalha em uma loja de sapatos, de um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro, afirmou que presenciou o momento em que o jogador fez uma ligação de vídeo com a cantora, em clima de intimidade.

O episódio aconteceu na última sexta-feira (26). Segundo o jornalista Leo Dias, o colaborar de uma loja localizada no Barra Shopping, viu o atleta conversando com a até então, ex-namorada e teria mostrado alguns calçados que pretendia dar para cantora.

Além disso, Yuri Lima também teria chamado Iza de "amor", durante a ligação. Vale lembrar que a cantora está grávida do atleta e se separou dele após descobrir uma traição por parte do jogador. O caso aconteceu em julho deste ano.

Na última semana, a Coluna Mariana Morais revelou com exclusividade que Iza se irritou com um repórter durante entrevista, na festa de aniversário de 126 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso porque ela foi confrontada sobre o motivo de não admitir a possível volta do namoro com pai de sua filha.

Contudo, a artista que havia sido questionada por Amin Khader, apenas respondeu: "inconveniente", e nada mais declarou ao jornalista. Inclusive, Iza não negou a informação. Os dois estariam se reaproximando há algum tempo, inclusive, Yuri teria voltado a frequentar a casa da cantora.