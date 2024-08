Beatriz Reis e Alane Dias deixam amizade de lado e viram ‘colegas de trabalho’

Que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias estavam afastadas, todos já sabiam. Mas, em recente entrevista, a Bia do Brás falou sobre o distanciamento entre as duas e atribuiu à dificuldade que as duas vinham tendo de se encontrar, por conta das agendas de trabalho. Contudo, agora ambas estão se esbarrando sempre nos corredores dos Estúdios Globo e, quem acompanha de perto, garantiu à coluna Mariana Morais que as ex-BBBs não são mais amigas.

Segundo a coluna soube, Bia e Alane até se cumprimentam, mas por educação e cordialidade. As interações entre as duas, no entanto, não vão muito além disso. Vale destacar que, segundo fontes de dentro da Globo, a chegada de Bia do Brás aos estúdios para fazer uma participação na novela ‘Família É Tudo’ deu o que falar nos bastidores.

Inclusive, a própria Alane, quando questionada sobre o que achava sobre o assunto, não demonstrou qualquer desconforto ou incômodo com Bia estreando numa novela da casa primeiro que ela, visto que Bia ganhou somente uma participação, enquanto ela foi escalada para ter um personagem fixo na trama ‘Garota do Momento’, a próxima das 18h da Globo.

Tanto Beatriz Reis quanto Alane Dias possuem formação como atriz e podem atuar em qualquer produto da casa. Contudo, Alane foi quem teve mais sorte de ser efetivamente escalada para uma novela, após investir muito na carreira como atriz e encarar diversos cursos e workshops de preparação para sua nova fase na dramaturgia da Globo.

Entretanto, Beatriz Reis não saiu perdendo em nada, já que está confirmada como coapresentadora do novo programa de Eliana na Globo. Além dela, a coluna Mariana Morais já havia antecipado que o também ex-BBB, Gil do Vigor, estava cotado, assim como Bia, para se juntar ao time da nova atração.