Virginia revela o que faria se descobrisse traição de Zé Felipe

"Casalzão!" O cantor Belo questionou a apresentadora Virginia Fonseca sobre o que ela faria caso o Zé Felipe a traísse. Sem saber o que falar, a influenciadora brincou que pode estar a um dia de 'parir' que teria pena do cantor.

O programa "Sabadou Com Virginia", no último sábado deu o que falar. Até o momento, é um dos assuntos mais comentados na rede X, antigo Twitter. Enquanto Virginia respondia ao Belo, o colunista Léo Dias revelou que a loira já cogitou a possibilidade de uma possível traição e que gostaria de receber a notícia sem precisar passar por sua assessoria.

"Virginia você sabe que tem muita sorte. O Zé não escorrega uma vírgula", comentou Léo Dias. "Eu sei! Eu estava comentando ontem, eu tenho sorte no amor e no profissional. É uma coisa que Deus olhou para mim e falou assim: 'Toma!' Agradeço a Deus todos os dias", disse Virginia.

Na sequência, Belo disse estar se sentindo mal devido a conduta do sertanejo em comparação a sua. Para quem acompanha, o histórico do pagodeiro é repleto de traições e términos em seus relacionamentos. O mais recente foi a separação com a musa fitness Gracyanne Barbosa.

Nas redes sociais, Virginia e Zé Felipe foram elogiados pelos internautas: "Tô achando que ela roubou a sorte de todo mundo", comentou um usuário. "O coitado do Belo, kkk", disse outro. "O Zé é impecável, e acredito que a Virgínia também, por isso tanta inveja", opinou outra.