Zilu surpreende filhas com atitude antes de chá revelação da irmã caçula

O chá revelação do primeiro bebê de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu no útlimo final de semana, e o evento contou com a presença de alguns amigos e familiares. As filhas do cantor, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, prestigiaram o pai. Na ocasião, alguns internautas criticaram a decisão delas de participarem da celebração.

Nas redes sociais, as filhas de Zilu Camargo foram questionadas por conta do histórico do passado envolvendo a mãe e o cantor. Surpreendendo a todos, Camilla Camargo contou qual foi a reação de Zilu ao saber do evento.

Diferente do que achavam, a candidata política apoiou as filhas para irem ao evento de Zezé Di Camargo e Graciele. "Quem te disse que ela não respeita? Se minha mãe incentivou que a gente fosse? Vocês falam sem saber as coisas", declarou a atriz que está no ar na reprise de Carinha de Anjo no SBT.

Vale lembrar que, o chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo foi marcado pela presença de poucas pessoas. Após descobrirem que terão uma menina, e que se chamará Clara, Zezé resolveu surpreender a amada e pedi-la em casamento.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio: "Galera esquece, que o bebê é irmã dela! Que ele, é o pai dela. Cada uma", disse um usuário. "Zilu bem rica e plena, nem se importando e as relentas brigando pelo alecrim dourado", opinou outro.