Advogados de Virginia conquistam primeira vitória contra ataques na web

Falou e cumpriu! Após avisar que iria processar internautas que estivessem disseminando fake news sobre a paternidade de sua filha primogênita Virgínia Fonseca entrou com uma ação judicial e antes mesmo do processo dar frutos, diversas pessoas se retrataram publicamente, através das redes sociais.

Tudo começou quando internautas criaram burburinhos de que Maria Alice, uma das filhas da influenciadora com Zé Felipe, na verdade, seria fruto da relação dela com Rezende. Virgínia chegou a se pronunciar sobre o assunto: "Absurdos que eu preciso ler. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico".

Além disso, a influenciadora avisou: "Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso. Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família. Eu vivo por ele, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça".



Contudo, nesta quarta-feira (28), diversos internautas usaram o X, antigo twitter, para se retratar com a esposa do sertanejo. O texto dizia: "Retrato-me pelo vídeo postado no dia 25/08/2024 às 10:57 horas, que em tom humorado continha suposições sobre a paternidade da filha da Virgínia".



Vale ressaltar que alguns fãs parabenizaram a atitude da influenciadora: "Está certíssima! As pessoas têm que ter noção e cuidado sobre o que falam de uma criança". "Essa menina é muito forte! Eu não aguento parente falando na minha cabeça que já surto (e olha que são poucos), imagina a quantidade de gente que ataca ele a família dela nessa internet!"