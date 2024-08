Amaury Lorenzo é ameaçado de morte; entenda o caso

O ator Amaury Lorenzo foi ameaçado de morte nas redes sociais, na última terça-feira (27). O artista que interpretará um dos papeis principais em "Volta por Cima", compartilhou algumas mensagens que recebeu de internautas na rede X, antigo Twitter.

Na publicação, o perfil que ameaçou o famoso havia compartilhado uma crítica à aparência do ator, que fez um tratamento dentário, recentemente. "Meu Deus, o que ele fez nos dentes?", indagou. Em seguida, o texto traz uma sequência de ameaças.

"Alguém deveria bater nele até quebrar esses dentes, depois esfaquear ele 500 vezes, cortar o corpo dele em pedaço, queimar com fogo e jogar os restos no rio Tietê", disse o internauta. Abaixo da ameaça, Paulo publicou uma foto de Amaury Lorenzo.

Vale ressaltar que, o ator retornou ao seu perfil depois de um período afastado, após discutir com usuários da rede, que criticaram sua performance na televisão.

No Instagram, alguns internautas opinaram sobre o ocorrido: "Que absurdo! As pessoas estão adoecidas, menos telas e mais vida real urgente", comentou um usuário. "Quando alguém faz este tipo de comentário e ameaças, ele está falando mais dele mesmo, do que o ator", comentou outro.

Babado e confusão ????



A mesma conta que criticou quem assiste filmes de animação, tbm criticou (esculachou) o ator Amaury Lorenzo, o msm repostou no insta o print do Twitter kkkkkkkkk n é atoa q ele privou a conta, as atrocidades que ele fala man pic.twitter.com/NjWK3BrTzY — 1gituu ? (@igitu191) August 28, 2024