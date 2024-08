Jenny acusa Bia Miranda de ter um caso com pai de criação

Bia é acusada de ter relação sexual com o pai de criação - (crédito: Reprodução/Internet )

"A treta só aumenta!" A ex-A Fazenda, Jenny Miranda compartilhou nas redes socias uma conversa, na última terça-feira (27), com revelações comprometedoras a respeito da filha, Bia Miranda. Durante o bate-papo, a pessoa não identificada, disse que a jovem confessou ter transado com o pai de criação aos 14 anos.

"Ela falou uma história pecaminosa dela, e eu não sei se é verdade ou mentira. Parece que os dois tiveram uma transa", disse a mulher. Em seguida, Jenny relembrou que, na época, estava grávida e chegou a suspeitar da situação.

"Então foi na época que eu estava grávida que eu peguei eles na cama. Foi quando eu comecei a tomar remédios e ele começou a sair com ela, levando para almoçar, jantar. Então foi nesse período que ela devia ter uns 14 anos", disse ela.

Na ocasião, Jenny sugeriu à Bia que fossem à delegacia para comprovar, mesmo menor de idade, o caso teria sido consensual - indica que há consenso, aprovação, consentimento, anuência entre pessoas.

Pai e filha se pronunciam

Entretanto, Bia se pronunciou e rebateu as declarações da mãe. "Que loucura, que mulher maluca! Ela está falando que eu transei com o meu pai, quero provas! A pessoa que está falando com você nunca entrou na minha casa, ela escutou isso de onde? Se não provar aqui na internet vai provar na Justiça", disparou ela.

Na última semana Artur Vieira, pai de criação de Bia Miranda, concedeu uma entrevista ao colunista Lé Dias comentando as recentes polêmicas envolvendo a filha, incluindo a denúncia feita pela ex-companheira Jenny Miranda.

"Minha preocupação e o meu querer, é ver ela feliz sempre e o Kaleb [neto] bem cuidado. Eu perguntei para ela, ela disse que está feliz e bem. Então está tudo certo! A vida é assim mesmo”, comentou Artur.