Defesa de DayCarthy abandona o caso após socialite xingar juiz e Gagliasso

A defesa de Day McCarthy. decidiu abandonar o caso em que a influenciadora é ré pelo crime de racismo contra a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a Titi. Os advogados fizeram o anúncio nesta sexta-feira (10).

Segundo divulgado pelo jornalista Daniel Nascimento, a decisão de deixar o caso foi tomada pelos advogados Gil Ortuzal e Karla Kamila. Isso porque a equipe jurídica da influenciadora teve acesso a alguns vídeos publicados por Day, nas redes sociais, onde a socialite aparece xingando o juiz, Gagliasso e Giovanna Ewbank. Como se não bastasse, McCarthy ainda acusou o casal de receber dinheiro de uma organização criminosa.



No comunicado, os advogados explicaram: “Considerando sempre que o direito à ampla defesa é uma garantia constitucional de qualquer cidadão, aceitamos a defesa da sra. Day McCartney com a condição de um arrependimento genuíno com pedido público de desculpas à vítima e sua família, o que foi feito publicamente em redes sociais”.



Em seguida, eles continuaram: “Mas os acontecimentos durante e após a audiência criminal da última quinta-feira, deixou a situação insustentável. A socialite atacou juiz e família do ator depois da audiência onde é ré por crime de racismo. O que consideramos inadmissível”. “Acredito que a garantia de defesa deve seguir alinhada com respeito ao judiciário e seus integrantes”.



Vale lembrar que o crime em questão aconteceu em 2017, quando Day McCarthy usou as redes sociais para declarar ofensas racistas contra Titi. A menor tinha apenas 4 anos de idade na época. De acordo com o Ministério Público, além das ofensas racistas, a influenciadora também usou imagens da menina sem a autorização dos pais.