Carlinhos Maia prejudica Lucas Guimarães com direção do SBT após desabafo

Após vazarem algumas imagens do programa que Lucas Guimarães gravou para o SBT e Carlinhos Maia se pronunciar pedindo um posicionamento da emissora, em relação a nova previsão de estreia, parece que as coisas desandaram ainda mais para o lado do influenciador.

Isso porque, segundo o jornalista Erlan Bastos, a alta cúpula da emissora ficou incomodada com a cobrança de Carlinhos Maia. Principalmente porque o influenciador fez o "exposed' publicamente, através das redes sociais.

Carlinhos declarou: "Agora minha mensagem é para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo, investindo milhões do dinheiro dele. Eu espero verdadeiramente, SBT, que vocês reconheçam tudo isso que esse menino está fazendo".



Além disso, o influenciador disse: "Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar e que deixem as pessoas dizerem se é bom ou se é ruim. Se vocês colocaram esse sonho no coração dele, que vocês realizem".

Vale lembrar que o "Eita, Lucas!" tinha previsão de estreia para março deste ano. Contudo, a emissora enfrentou alguns problemas que impossibilitaram a exibição do programa. Isso porque o mercado publicitário não tem demonstrado interesse em investir no projeto. Por esse motivo, o SBT também teria recuado no investimento da atração.