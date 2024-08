Carol Barcellos pede demissão da Globo; entenda o motivo

Carol Barcellos usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28) para compartilhar com o público que não faz mais parte do jornalismo da TV Globo. A apresentadora explicou que decidiu não renovar o contrato com a emissora onde trabalhou por 20 anos.

Na publicação, a jornalista esportiva escreveu: "Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo".

Em seguida, Carol acrescentou: "Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias. E assim sempre será. A saudade boa já chegou".

Por fim, Barcellos disse: "Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo!"

Vale lembrar que Carol Barcellos se envolveu em uma polêmica daquelas recentemente. A jornalista assumiu um relacionamento com Marcelo Courrege. Ocorre que, antes de assumirem o romance, o repórter era casado com Renata Heilborn, e Carol havia sido madrinha de casamento do casal. Além disso, todos trabalhavam na mesma emissora.

